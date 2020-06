Controvèrsia per la inauguració d'una estàtua de Lenin a Alemanya

«Время памятников расистам, антисемитам, фашистам, антикоммунистам и другим пережиткам прошлого явно ушло. Ленин был опережающим свое время мыслителем мирового значения, первым борцом за свободу и демократию».



Председатель МЛПГ Г.Фехтнер на церемонии открытия памятника Ленину. pic.twitter.com/Dwif2K7Zl3 — Коммунистический мир ☭ (@Communist_World) June 20, 2020

En ple debat mundial sobre el passat i la representació pública de figures històriques, aquest dissabte 20 de juny s'ha inaugurat una estàtua en homenatge a Lenin a la ciutat alemanya Gelsenkirchen que ha causat enrenou entre partidaris i opositors. El partit marxista-leninista d'Alemanya (MLPD) ha instal·lat el monument enfront de la seva seu del líder de la Revolució Russa.Una estàtua que generat polèmica entre les autoritats municipals de la localitat de l'oest d'Alemanya que han intentat impedir el seu desplegament llençant el hashtag a les xarxes socials "No hi ha lloc per Lenin". No obstant, han estat intents estèrils perquè els tribunals han donat el permís a la formació anticapitalista. "El període per a monuments a racistes, antisemites, feixistes i anticomunistes ha passat", ha afirmat el líder de l'MLPD en un comunicat.Per la seva banda, representants dels principals partits municipals fan signar una resolució el passat mes de març on s'exposava que "Lenin significa violència, repressió, terrorisme i horrible patiment humà" i afegien que el consell de la ciutat "no tolerarà que un símbol antidemocràtic a la ciutat" mentre es presentaven als jutjats de Münster per impedir la seva inauguració que finalment ha acabat sent desestimada.

