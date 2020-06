La Xina anuncia un pas important per al descobriment de la vacuna contra el coronavirus

La vacuna inactivada contra el coronavirus que desenvolupa l'Institut de Biologia Mèdica de l'Acadèmia Xinesa de Ciències Mèdiques ha entrat en fase 2 d'assajos clínics, segons ha informat el "Diari de la Ciència i la Tecnologia" xinès. La fase 2 dels assajos avalua més en profunditat la immunogenicitat i seguretat de la vacuna en humans. Els assajos s'estan duent a terme a la província de Yunnan, al sud de país.



L'estudi en fase 1 en curs ha comptat amb uns 200 participants des del maig. En la fase 2 es determina la dosi de la vacuna i es continua avaluant la resposta immunològica que provoca en persones sanes. Fins ara, cinc vacunes candidates per a la Covid-19 han estat aprovades per a assajos clínics a la Xina, el que representa el 40 per cent del total de vacunes en assajos clínics del món, segons dades del Ministeri de Ciència i Tecnologia.

De moment cap dels assaigs clínics que s'estan practicant al món ha superat la fase 3, l'última etapa d'assajos clínics a gran escala, un pas necessari abans d'obtenir l'aprovació reglamentària per a la seva venda.Les previsions més optimistes estimen que a finals d'aquest any podria estar a punt la primera vacuna contra la coronavirus. Ja a la fi de 2020, certs grups de persones amb necessitats especials poden començar a ser vacunades amb compostos experimentals si hi ha situació d'urgència, va apuntar el mes passat el director de Centre per a la Prevenció i el Control de Malalties de la Xina, Gao Fu.

