VÍDEO Trump demana «reduir» el nombre de tests de coronavirus per rebaixar les xifres oficials

Here’s the president of the United States confessing to the negligent homicide of at least 120,000 Americans pic.twitter.com/N0YZ0lgZay — Jonathan Myerson Katz (@KatzOnEarth) June 21, 2020

El president d'Estats Units, Donald Trump, torna a posar-se a l'ull de l'huracà per unes polèmiques declaracions que va fer, aquest dissabte 21 de juny, respecte a la crisi sanitària de la Covid-19 que està fent trontollar el país i la seva reelecció.Ahir, en el primer míting de campanya a Oklahoma després d'aturar-se els actes per la carrera presidencial a causa de la pandèmia, va suggerir que els Estats Units haurien de "reduir" el nombre de testos per la diagnosi del coronavirus, "perquè a més testatge, més casos es registren" en les xifres oficials.Trump va assegurar que els Estats Units han testat en total a més de 25 milions de persones, "molt més que qualsevol altre país". Ara bé, també apunta que la "part negativa" d'això, és que comporta que es comptabilitzin més casos positius. "Per això, els he dit a la meva gent, que redueixin el nombre de tests, si us plau", va afirmar durant l'acte, en una declaració que ha provocat la indignació i una forta onada de crítiques arreu del país.Fonts de l'administració republicana asseguren que es va tractar d'una "broma" del president que s'ha malinterpretat. Cal recordar que els EUA han superat les 120.000 víctimes mortals des de l'inici de la pandèmia i ja sumen més de 2.300.000 casos positius.

