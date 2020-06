⚠️🏖️Els accessos a les platges de Sant Martí queden tancats per alta ocupació. Les platges de Ciutat Vella es mantenen sense restriccions. https://t.co/rah6F33Ajj — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) June 21, 2020

El primer dia sense l'estat d'alarma ha caigut en diumenge, en estiu, i a les portes de les festes de Sant Joan. Com a conseqüència molts s'han desplaçat al litoral per aprofitar el bon temps després de mesos confinats. Ara bé, en el cas de Barcelona s'ha tornat a repetir el cas que s'han hagut de tancar els accessos a les platges de Sant Martí per alta ocupació.La Guàrdia Urbana ha informa a través del seu compte de Twitter que des de les 4 de la tarda l'accés es manté tancat, tot i que la resta de platges continuen obertes.

