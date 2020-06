El nou «Ecce Hommo», aquest cop als Països Catalans

Després del famós cas de la fallida restauració de l'"Ecce Homo" de Borja (Saragossa) el 2012, ara n'ha aparegut un altre cas similar a València. Aquesta vegada la desfiguració l'ha patit una còpia de les Immaculades de Murillo que ha acabat en una imatge completament irreconeixible.La desfiguració ha estat el resultat d'una tasca de "neteja" encarregada a un restaurador de mobles. El propietari del quadre, un col·leccionista particular, va pagar a l'home uns 1.200 euros perquè ajustes la pintura. El que no s'imaginava és que el resultat que n'obtindria seria completament contrari. L'autor del desperfecte, en un intent per esmenar la destrossa, va fer un segon "retoc" que al final ha deixat el quadre en una imatge totalment irreconeixible.Després de la ficada de pota, el col·leccionista ha explicat que finalment sí que contractarà a un especialista que tingui coneixements en la matèria perquè intenti intentarà rehabilitar l'obra.De casos com aquest en passen bastant sovint dins del món de l'art. La vicepresidenta de Relacions Internes i coordinadora de l'Associació Professional de Conservadors Restauradors d'Espanya (ACRE), María Borja, explica que fets com aquests són "molt més freqüents del que es pensa" .

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor