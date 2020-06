Alerta per l'estafa que es fa passar per un banc: amb aquest truc la podràs detectar a temps

No es cansen, segueixen enviant missatges fent-se passar per @Bankia. No caiguis en la trampa i no segueixis l'enllaç, volen les teves dades #StopPhishing pic.twitter.com/33QMrFMdce — Mossos (@mossos) June 21, 2020

¡Buenos días! Gracias por compartirlo. Otro truco para detectar los mensajes de phishing, es que nunca pediremos verificar la identidad o productos a través de un link o botón. ¡Un saludo! — Hola Bankia (@HolaBankia) June 21, 2020

Els Mossos d'Esquadra han exposat a Twitter un cas més d'estafa via mòbil. En aquesta ocasió, l'engany consisteix en el missatge SMS d'un suposat número de Bankia que assegura que "el seu compte bancari ha estat bloquejat temporalment". Acte seguit, diu que "per activar el compte, pot accedir-hi de forma segura" des d'un enllaç que posen al final del text.En aquesta tècnica de phishing, si un usuari clica l'enllaç permetrà que els estafadors tinguin accés a les seves dades. En aquest sentit, un compte de Bankia a Twitter ha explicat com es pot saber si es tracta d'un frau o no: "Mai demanarem verificar la identitat o productes a través d'un link o un botó", expliquen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor