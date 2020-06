Aquest diumenge és la fi del món segons un «error» en la interpretació del calendari maia

L'apocalipsi ja és aquí. O això és el que apunta el calendari maia. Segons el científic nord-americà Paolo Tagaloguin, en el seu moment hi va haver un error de càlcul. Durant molts anys s'assenyalava el 21 de desembre de l'any 2012 com el dia de la fi del món, però per ara, el planeta continua girant.Tagaloguin afirma que es va cometre un error en l'adaptació del calendari maia al calendari gregorià, que és el que gairebé tot el món utilitza. En concret, apunta que no es van contar el nombre de dies perduts cada any pel canvi de calendari. La teoria de la conspiració calcula que amb 268 anys utilitzant el calendari gregorià (1752-2020) per 11 dies l'any suma un total de 8 anys extra a la data inicial que condueix al dia 21 de juny de 2021.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor