L'auditoria dels Mossos per les protestes per la sentència del procés es publicarà a finals de juny

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat que l'auditoria interna sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra en les protestes per la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O es farà pública el 29 de juny.En una entrevista a TV3, Buch ha explicat que inicialment estava previst fer-la pública a finals de març, però que la crisi del coronavirus ho va aturar. El Govern va anunciar que es faria aquesta auditoria, la "més gran que s'ha fet mai al cos", a finals d'octubre, després d'algunes actuacions que van generar polèmica. Buch ha avançat que l'auditoria analitza el comportament de l'ordre públic i les decisions que es van prendre a nivell tècnic, però també la "violència" que hi va haver per part "d'alguns manifestants".Buch no ha volgut donar detalls sobre l'auditoria i s'ha remès a la presentació a finals de juny. Sí ha explicat que el seu contingut passa per una "anàlisi de la situació en general, interna i externa", ja que "la violència que s'estava generant per part d'alguns manifestants també forma part de l'anàlisi", ja que "no havia passat mai" en mobilitzacions relacionades amb el procés independentista, on hi havia hagut manifestacions de "caire pacífic".Tot i això, també ha dit que s'analitza "el comportament de l'ordre públic", les decisions que es van prendre a nivell tècnic, les eines que utilitza el cos, i "les vegades que no s'han ajustat els protocols i el perquè".

