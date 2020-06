Chacón preveu que el turisme baixi a Catalunya més del 41% aquest estiu

La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, preveu que la caiguda del turisme aquest estiu a Catalunya pel coronavirus sigui de "entre un 41% i un 53%, inclòs el turisme domèstic i internacional", i ha recordat que el sector genera el 12% del PIB i el 14% de l'ocupació.En una entrevista de Rac1 ha explicat aquest diumenge que el turisme de la resta d'Espanya representa el 8% dels ingressos turístics a Catalunya: "En canvi, la despesa dels turistes estrangers arriba a 21.000 milions d'euros. Això és més d'un 85%".Per això, ha afirmat que "l'obertura de l'espai Schengen era la notícia més esperada per a la reactivació del sector turístic", admetent que estan optimistes i confiats, però també amb un cert grau d'incertesa, en les seves paraules."Estem fent la inversió més important em promoció turística que s'ha fet fins ara en una campanya dirigida als mercats de proximitat", especialment a Alemanya, Bèlgica i Itàlia, on es demostra un interès creixent cap a Catalunya, segons Chacón.Així i tot, calcula que els turistes de fora d'Espanya no arribaran als 10 milions (mentre en un estiu normal hi hauria uns 20), encara que ja estaria satisfeta si s'aconsegueix aquesta previsió.Chacón ha dit que el sector del turisme requereix ajudes directes: "Concretament, necessita 7.500 milions d'euros per evitar la destrucció de 90.000 llocs de treball directes".Això es deu al fet que la majoria d'establiments són pimes, "i això limita encara més la seva obertura": ha estimat que un 30% dels establiments comercials no obriran."Hem viscut una etapa d'emergència sanitària, però ara tenim una situació d'urgència econòmica que derivarà en emergència social. És un moment de canvi, una alerta", i ha opinat que Catalunya pot sortir positivament, però ha d'actuar."Catalunya sortirà d'aquesta situació segur, però hem de ser conscients de les necessitats que tenim. No podem anar amb discursos purament optimistes, no podem defugir d'una responsabilitat importantíssima", ha afegit.Quant a la planta de Nissan a Barcelona, ha afirmat que estan intentant la interlocució directa amb el Japó: "No la donem per perduda, però cada vegada es veu més difícil".I sobre unes eleccions catalanes, ha opinat que "encara hi ha moltíssima feina que fer", i que voldria aprovar primer la llei de facilitació de l'activitat econòmica en uns mesos.

