L'OCH denuncia una agressió homòfoba a Sant Boi de Llobregat

L'Observatori contra l'Homofòbia ha denunciat una agressió homòfoba a Sant Boi de Llobregat, concretament a la zona de l'estació de FGC. Segons ha explicat l'entitat a Twitter, s'ha posat a disposició de les víctimes i han comunicat els fets a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i als Mossos d'Esquadra.Fonts de la policia catalana han explicat que estan a l'espera de rebre la denúncia. Tot i això, les mateixes fonts indiquen que ja han enviat diligències informatius al jutjat amb informació d'un incident que hi va haver a la zona divendres a la nit, tot i que els agents que s'hi van desplaçar no van ser informats que aquests fets estiguessin relacionats amb un cas d'homofòbia, i informacions posteriors que els ha arribat al cos.Per la seva banda, l'Ajuntament ha condemnat l'agressió a través del seu compte de Twitter i han mostrat el seu suport a les víctimes. "Tolerància zero a les violències masclites i les LGTBIfòbies", han afegit.

