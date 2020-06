Una cursa il·legal al País Valencià acaba amb un motorista ferit

Una persona ha patit ferides de gravetat en xocar amb un tractor de neteja de platges, que arrossegava un remolc-tragella, quan participava en una competició de motos il·legal al polígon Pla de l'Espartal, a Alacant.Els fets van passar cap a les 2.20 hores al polígon industrial Pla de l'Espartal, segons ha explicat l'Ajuntament en un comunicat. Dos motoristes estaven realitzant una competició de velocitat i van patir un accident en impactar contra un tractor de l'empresa de neteja de platges que arrossegava un remolc-tragella de neteja.Fins al lloc es van desplaçar dues patrulles de Policia Local i la unitat d'atestats, així com el servei sanitari. A conseqüència de l'accident, un dels participants de la competició, per causes que encara s'investiguen, va xocar contra la roda posterior de la tragella de neteja i va patir ferides de gravetat.L'altre conductor que participava va impactar contra una vorada va resultar il·lès, segons ha precisat l'Ajuntament d'Alacant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor