El Govern afirma que no hi ha límit màxim de persones a les reunions de Sant Joan

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha afirmat que no hi ha límit màxim de persones per a les reunions de cara a la revetlla de Sant Joan. Tot i això, ha demanat que es compleixin les mesures de seguretat i protecció contra el coronavirus com ara el distanciament social, l'ús de mascareta i la neteja de mans.En una entrevista aquest matí al canal 324, Buch ha manifestat que "a casa es pot fer el què es cregui oportú; ara bé, intenta garantir el compliment d'aquestes senzilles mesures". Malgrat tot, ha recordat que les reunions al carrer sí són sancionables, ja que la Generalitat ha optat per una "regulació mínima" per la revetlla però que garanteixi la "protecció i autoprotecció".El conseller també ha explicat que durant el confinament, s'han interposat un total de 140.000 multes per desobeir les ordres de confinament i que, per això, s'ha decidit ampliar el personal del cos per fer front a aquesta situació. Respecte a l'operació sortida, Buch ha assegurat que finalment no s'ha notat un repunt en desplaçaments, malgrat que els Mossos s'havien preparat per a aquest escenari amb un total de 1.400 controls repartits pel conjunt del territori.

