VÍDEO L'aplaudit anunci de Nova Zelanda amb actors porno per protegir els infants

Nova Zelanda ha emès un viral anunci amb actors porno per posar al centre de debat la relació dels infants amb el contingut audiovisual de caràcter sexual que poden consumir a través d'Internet. L'escena comença amb una parella d'actors porno nus que truquen a la porta d'una casa i davant d'una mare perplexa es presenten: "Bones... El teu fill ens ha estat veient online".Els actors continuen explicant que en els seus vídeos no parlen de consentiment i que van directament al gra. L'actor apunta a la mare que ell no actuaria mai així en la vida real, i que normalment generen aquests continguts per un públic adult, "però el seu fill és només un nen, que potser no sap ben bé com funcionen les relacions" podent-se quedar amb una imatge equivocada.L'anunci és un capítol més d'una sèrie de vídeos impulsat pel govern neozelandès que pretén tractar temes "complicats" per fer veure a les famílies la importància de parlar i tenir converses amb els infants sobre temes que es poden trobar mentre naveguen per Internet com ara el sexe, el bullying, l'existència de pedòfils o la facilitat per accedir a contingut de caràcter violent.L'agència encarregada d'aquesta campanya que barreja missatges potents amb humor explica que els progenitors han de sentir-se segurs a l'hora de parlar d'aquests temes, "al cap i a la fi, són les millors persones per mantenir als infants segurs", apunten. "No cal que tinguis totes les respostes, només que aconsellis al teu fill i el guiïs a navegar de forma segura per Internet, ja hauràs aconseguit marcar una diferència", conclouen.

