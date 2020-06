L'aeroport de Barcelona torna a rebre visitants amb la reobertura de les fronteres a l'espai Schengen

L'aeroport de Barcelona torna a la "nova normalitat". Després que el govern espanyol anuncies l'obertura de les fronteres amb els països de l'espai Schengen, El Prat ha rebut aquest diumenge els primers passatgers internacionals i es prepara per reprendre l'activitat de manera gradual.Fins a 39 vols arribaran avui a Barcelona, 25 dels quals provenen de l'estranger. Per altra banda, un total de 45 avions sortiran de la capital catalana, 25 dels quals aterraran en altres països de l'espai Schengen. La majoria dels passatgers s'han desplaçat per visitar familiars o amics, tot i que alguns també han aprofitat la reobertura de les fronteres per celebrar les seves primeres vacances.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor