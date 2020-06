Pluja de solidaritat: la campanya per salvar els ulls de la Marta supera els 200.000 euros

La Marta té 24 anys, és de Terrassa i es troba ingressada en un hospital de Seattle, als EEUU, després de patir un greu accident que li va deixar severes cremades a la cara i als ulls el passat 11 de juny. La seva família va engegar aquest dissabte la campanya "Salvem els meus ulls" , per a afrontar els costos mèdics de la situació que ja ha recaptat més de 200.000 euros.En un comunicat, la família ha informat que la Marta es troba bé i "contenta pels avenços". Expliquen que el seu ull esquerre s'està recuperant més ràpid, però que la pressió a ambdós ulls és "correcta". Tot i que de moment continua ingressada, esperen que pugui passar la primera nit fora de l'hospital molt aviat degut a l'evolució favorable que està presentant durant les darreres hores. Els familiars també han volgut agrair la "increïble implicació" solidària de la gent davant del cas de la jove.Pel que fa al tema econòmic, la família ha volgut explicar per què en un inici la campanya de micromecenatge tenia com a objectiu 75.000 euros. Asseguren que la raó per la qual van posar aquesta quantitat era per ser "cautelosos", conscients que probablement el cost total acabi sent superior. La Marta ja ha sigut intervinguda quatre vegades i ha passat nou nits a l'hospital -cada nit d'hospitalització pot arribar als 4.000 euros-; i encara està pendent de moltes cures, medicaments i més intervencions, inclòs el possible trasplantament de còrnia.Per la seva banda però, la família ha manifestat que seran "transparents i que compartiran els informes de cada despesa". En cas que amb els diners recollits es cobrissin la totalitat dels costos de la Marta, estudiaran fer arribar la resta a obres socials que tractin temes similars.Fa dos anys que la Marta viu als Estats Units i va patir un accident amb sosa càustica mentre elaborava sabons naturals. La seva mare explica que sempre ha estat una "noia molt creativa" i que l'accident va ser per un "excés de confiança i per abaixar la guàrdia". A banda de la cara també té cremades més lleus al pit.En un país on la sanitat és privada, la jove ja ha passat per quatre intervencions quirúrgiques. A cada ull ja li han fet trasplantaments de la membrana amniòtica per regenerar la conrea. Góngora explica que en un dels ulls "està reaccionant bé i els metges són optimistes". Actualment ella no hi veu. Els professionals de la sanitat li han comunicat que segurament caldrà fer més operacions i un possible trasplantament de còrnia, tal com relata la jove en el vídeo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor