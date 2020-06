Mor Jordi Fité, membre del secretariat nacional de l'ANC

Ahir, poc després d'haver participat amb el seu bon humor i cordialitat en el ple constituent del Secretariat de l' @assemblea , moria víctima d'un infart el patriota @jordifite amb 53 anys. Descansa en pau, vetllarem el teu record, i continuarem la lluita també per tu, Jordi.

Ahir ens va deixar en @jordifite Quan marxa algú jove com ell, lluitador incansable per la llibertat del nostre país, transgressor en plantejaments, dialogant i respectuós amb els altres...ens recorda q cal seguir lluitant per fer realitat el seu somni. DEP amic Jordi