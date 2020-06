Aragonès insisteix en «consensuar» la data de les eleccions i revela que n'ha parlat amb Torra

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha insistit en la necessitat de "consensuar" la data de les eleccions al Parlament i ha revelat que ja n'ha parlat amb el president Torra. "Clar que parlem sobre això. La competència és del president, però després hi ha la conveniència. I jo crec que les grans decisions de país haurien de ser al màxim de consensuades", ha assegurat aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio."No tenim cap predilecció per la data. El que seria dolent és que fos el Suprem qui la marqués. Cal pactar una posició compartida", ha manifestat. Respecte al candidat d'ERC per a aquestes eleccions, el republicà ha exposat que estan plantejant que Oriol Junqueras encapçali les llistes, mentre afirmava que Marta Rovira també és "un gran actiu del partit". Preguntat si voldria ser president de la Generalitat, Aragonès ha assegurat que el què vol és una "Catalunya independent" i que treballarà per aconseguir-ho des d'on faci falta.Per altra banda, el vicepresident ha assenyalat que encara no hi ha data per la taula de diàleg, "però l'hem de posar"; "si és la primera setmana, millor que el 20 o 25", ha apuntat. "El coronavirus no ha eliminat el conflicte polític ja que segueix havent-hi repressió i exiliats", ha insistit Aragonès, que considera que la negociació Estat-Generalitat ha d'anar acompanyada d'una mobilització per part de la ciutadania i les organitzacions polítiques."Fins quan l'Estat mantindrà aquesta actitud intransigent amb Catalunya? Fins quan no permetrà que una societat avançada, madura i democràtica com la catalana pugui votar el seu futur? Quantes majories ha de posar l'independentisme sobre la taula?", s'ha preguntat en veu alta Aragonès que aposta per "normalitzar les relacions amb l'executiu espanyol". En ser preguntat sobre la negativa del PSOE de concedir amnisties i reconèixer el dret a l'autodeterminació, el republicà ha contestat que si negocien és precisament perquè no estan d'acord."Normalitzar no vol dir estar d'acord", ha puntualitzat Aragonès, que també ha descartat considerar ERC un soci preferent del govern espanyol en aquesta legislatura. "No tenim aquesta vocació", ha sentenciat el portaveu del Govern, que tampoc ha tancat la porta als pressupostos generals de l'Estat. "Seran complexos perquè hauran de donar solucions a la pandèmia de coronavirus enmig d'una economia debilitada. Seran uns comptes d'esforç i nosaltres serem exigents per aconseguir el millor per a Catalunya", ha avançat Aragonès. " No ens tanquem en banda però tampoc donarem cap xec en blanc per a la seva aprovació", ha avisat el conseller d'Economia.Sobre l'impacte de la covid-19 a les finances de la Generalitat, Aragonès ha reconegut que ha estat molt alt però ha descartat problemes de caixa a curt i mig termini. "No preveiem cap problema de tresoreria en els propers mesos", ha destapat el titular d'Economia, que ha desgranat els 15.000 MEUR que reclama la Generalitat a l'Estat per afrontar la post pandèmia. "5.000 MEUR només en l'impacte del coronavirus en els pressupostos que ja hi havia. 5.000 més per a l'economia productiva i els darrers 5.000 per al dèficit de la Generalitat i per als ajuntaments", ha detallat Aragonès. "Tot dependrà dels diners que enviïn. Qui els recapta i qui es pot endeutar és l'Estat. I és a qui hem de demanar comptes", ha conclòs el vicepresident Aragonès.Per altra banda, pel que fa a la imminent votació del suplicatori al Congrés dels Diputats per investigar penalment la diputada de JxCAT Laura Borràs per presumptes delictes de frau a l'Administració, malversació de caudals públics i falsedat documental en la seva etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) ha explicat que ho han estat parlant al llarg de la setmana amb JxCAT per afrontar la votació de forma consensuada.

