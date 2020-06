El testaferro de Joan Carles I va pagar bona part de la lluna de mel de Felip VI

Els escàndols financers sembla que no deixen d'aflorar en el si de la família reial espanyola. Aquest cop es tracta dels diners de la lluna de mel secreta de l'actual rei, Felip VI, i la reina Letizia, que segons ha pogut saber el diari The Telegraph , en bona part van venir d'un empresari català amic del rei emèrit, Josep Cusí, i que feia de testaferro. L'home de negocis, va pagar els 269.000 dòlars dels 467.500 del total de la facutura.Unes revelacions que apareixen just quan el monarca està intentant desmascar-se dels escàndols dels seu pare relacionats amb presumptes casos de corrupció. L'últim moviment va ser el de renunciar a l'herència del pare. El mitjà britànic ofereix més detalls sobre la lluna dels actuals regents de l'estat espanyol i la identitat de l'amic del rei emèrit.Felip VI i Letizia haurien estat allotjat arreu de diferents destinacions paradisíaques, com Cambodja, Califòrnia, Mèxic, les Illes Fiji i la Samoa durant l'any 2004 en un viatge secret sota els pseudònims de "Senyor i senyora Smith", en alguns moments.Pel que fa al mecenes de la lluna de mel, Josep Cusí, resulta hauria pagat part de la factura a través de l'empresa Navilot S.L. Cusí, que sempre ha volgut mantenir un perfil baix, resulta ser un bon amic de Joan Carles I amb qui ha compartit caceres i regates.

