Enric Millo al «FAQS», en 10 frases

“Junqueras em traslladava la idea que ell, com a independentista de tota la vida, no tenia necessitat d’anar de pressa i altres, que no ho havien estat, en tenien més. No el veia còmode” @EnricMillo, exdelegat del govern espanyol a Cat #FAQSicsTV3 ▶️ https://t.co/jTk97U2ROw pic.twitter.com/z4gQ83zav7 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) June 20, 2020

“El president Puigdemont em deia “reunim-nos, però no ho fem públic perquè hauré de donar explicacions”” @EnricMillo, exdelegat del govern espanyol a Catalunya #FAQSicsTV3 ▶️ https://t.co/jTk97U2ROw pic.twitter.com/xw3je86l9t — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) June 20, 2020

Enric Millo, qui va ser delegat del govern espanyol durant la tardor del 2017, va assegurar que ell no sabia que hi hauria càrregues policials l'1 d'octubre. En una entrevista dissabte a la nit al programa de TV3 Preguntes Freqüents, Millo també va assegurar que el republicà Oriol Junqueras, per aquell moment vicepresident de la Generalitat, no estava "còmode" amb la situació: “Junqueras em traslladava la idea que ell, com a independentista de tota la vida, no tenia necessitat d’anar de pressa i altres, que no ho havien estat, en tenien més."Enric Millo en deu frases després pel seu pas pel FAQS:1. "Junqueras em traslladava la idea que ell, com a independentista de tota la vida, no tenia necessitat d’anar de pressa i altres, que no ho havien estat, en tenien més"2."No sabia que hi haurien càrregues policials l’1-O. Jo no podia saber com actuaria la policia"3."El president Puigdemont em deia 'reunim-nos, però no ho fem públic perquè hauré de donar explicacions'"4."No m’agrada que el govern de Catalunya sigui a la presó. A mi m’agradaria més que una persona que trenca la legalitat i ataca democràcia quedi inhabilitat per sempre"5."Puigcercós va mentir quan va dir que vaig demanar anar a les llistes d’Esquerra. Ell ho sap i m’ho va dir. Un intent per desprestigiar-me: no em perdonen ser català i del PP"6. "La informació que va sortir dels mitjans públics de la Generalitat no va ser gens neutral"7. "Hi havia moltes maneres d’aplicar el 155. S’opta per la més contundent que és cessar un govern sencer per convocar eleccions. Més democràtic que això no hi ha res"8."Una cosa que hagués pogut fer millor el govern espanyol és explicar amb molta pedagogia en cada moment què estava passant"9. "Jo no podia donar la garantia a Carles Puigdemont que si convocava eleccions s’aplicaria igualment l’article 155. No sabrem mai què hauria passat"10. "Posava sobre la taula alguna cosa que evités mantenir la convocatòria d’un referèndum il·legal. A l’altra banda hi havia una persona que volia imposar la seva voluntat encara que fos trencant la regla de la democràcia"

