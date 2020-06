L'orgue de Montserrat ressona en un concert homenatge a les víctimes del coronavirus

El Festival Internacional d'Orgue de Montserrat tenia la mirada posada en aquest 2020, l'any del seu desè aniversari, però la crisi del coronavirus va fer que l'organització decidís traslladar la celebració a l'edició del 2021. Malgrat tot, Montserrat ha volgut mantenir la seva aposta per la cultura i, per aquest estiu, ha programat un cicle de concerts d'orgue amb artistes "de proximitat".El primer d'aquests concerts s'ha fet aquest dissabte en una basílica de Santa Maria amb l'aforament màxim del 50% ple. Unes 250 persones han assistit al concert de l'organista Jonatan Carbó, professor del Conservatori d'Igualada. Amb la seva música, Carbó ha fet un sentit homenatge a les víctimes de la Covid-19 i, en especial, a les de la Conca d'Òdena.Amb mascareta, gel hidroalcohòlic a l'entrada i guardant les distàncies de seguretat. La basílica de Montserrat ha acollit aquest dissabte el primer concert del cicle d'orgue amb músics de proximitat que, enguany, substitueix el prestigiós Festival d'Orgue de Montserrat a causa del coronavirus.L'organista vilafranquí Jonatan Carbó, professor del Conservatori d'Igualada, ha protagonitzat el primer dels concerts amb un homenatge a les víctimes de la covid-19. En declaracions a l'ACN, Carbó ha explicat que, d'una banda, el concert ha volgut expressar "la tristesa viscuda els darrers mesos, però també l'alegria i l'esperança perquè, malgrat tot, ens en sortim".Cadascun dels concerts del cicle s'ha titulat De Bach a… perquè tots els organistes inclouran en el seu repertori alguna obra de Bach, fins a arribar a autors més contemporanis.El segon concert serà dissabte 25 de juliol i anirà a càrrec de Juan de la Rubia, organista titular de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona i professor d'improvisació a l'ESMUC. El mestre Miquel González, director adjunt del Festival Internacional Orgue de Montserrat, serà l'organista del tercer concert, el dissabte 8 d'agost, que servirà per presentar el disc commemoratiu del desè aniversari del festival, enregistrat per ell mateix. Finalment, el darrer concert de proximitat serà el dissabte 22 d'agost a càrrec de l'organista japonesa resident a Catalunya Izumi Kando, acompanyada de Nguyen Huu Nguyen al violí i Vincent Fillatreau a la viola, que donarà una dimensió internacional al cicle.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor