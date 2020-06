Manifestació davant la Borsa de Barcelona contra una nova normalitat «basada en l'especulació»

Centenars de persones s'han concentrat aquest dissabte davant la Borsa de Barcelona en una manifestació organitzada per la plataforma Pla de Xoc Social, que agrupa més de 180 sindicats i organitzacions antiracistes, feministes ecologistes i socials de Catalunya. Sota el lema 'Per un pla de xoc social.Que pagui la banca i l'Ibex-35' la plataforma ha exigit una sortida de la crisi sanitària "que posi la vida al centre i no els beneficis de les grans empreses" i ha alçat la veu contra una nova normalitat "que segueix basant-se en l'especulació".Durant la concentració, que ha arrencat a les set de la tarda, s'han llençat proclames a favor de l'habitatge digne, la derogació de la reforma laboral i la regularització de les persones migrants.

