Un llamp provoca un incendi en una nau d'una fàbrica tèxtil a la colònia Agafallops de Ripoll

Onze dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en un incendi a una nau d'una fàbrica tèxtil a la colònia Agafallops de Ripoll. Segons el cos, l'incendi ha afectat un transformador de grans dimensions i bobines de fil, que estan remullant. A més, els Bombers han informat que no hi ha ningú a l'interior de la fàbrica.A banda dels Bombers, a la nau també hi ha efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local. L'avís del foc s'ha rebut a les 18.44 hores. D'altra banda, l'Ajuntament de Ripoll ha demanat a través de les xarxes socials que tots els veïns de la zona tanquin finestres per evitar intoxicacions.

