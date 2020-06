Paluzie crida a preparar-se per «un escenari de resistència no violenta» per defensar la independència

Elisenda Paluzie com a presidenta, David Fernàndez com a vicepresident, Carles Xavier Gómez com a tresorer i Patrícia Sierra com a secretària són la nova cúpula dirigent de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). En una roda de premsa aquest vespre després del primer (i llarg) ple del secretariat nacional, Paluzie ha dit que l'entitat es dedicarà de manera "proactiva" a posar la independència al centre i a preparar-se per "un escenari de resistència pacífica un cop es declari la independència".Paluzie ha agraït als socis de l'ANC que han participat del procés electoral per elegir el secretariat nacional i ha reivindicat el sistema de l'entitat per elegir la cúpula dirigent. "Els resultats són lliures i estan en mans dels socis i secretaris nacionals de l'Assemblea", ha detallat la presidenta. Paluzie ha dit que a les properes eleccions al Parlament caldrà superar el 50% dels vots a favor de la independència i desbloquejar el camí començat el 2017.L'ANC es dedicarà a fer projectes amb la societat civil i per la via d'internacionalització del procés d'independència i per més fàcil el reconeixement de la República. Una altra de les campanyes serà la d'Eines de País, un projecte col·lectiu amb diverses potes, com Cambres de Comerç o sindicats. "L'objectiu és evitar que es repeteixi la fotografia de col·legis professionals intentant que el Parlament no compleixi amb el mandat del poble", ha dit la presidenta.La líder de l'ANC ha reiterat que només donaran suport als partits que es comprometin explícitament amb la via unilateral i en exercir-la si se supera el 50% dels vots a les properes eleccions. En aquest sentit, ha assegurat que l'entitat no es deixarà cooptar pels partits i els pressionarà per tirar endavant la independència.David Fernàndez ha dit que l'ANC es dedicarà al full de ruta amb l'objectiu d'aconseguir la "independència efectiva" de Catalunya. El vicepresident ha remarcat que això es basarà en "exercir la unilateralitat" per la via "efectiva", amb projectes que ho permetin.Les eleccions al secretariat nacional van tenir més participació que fa dos anys, amb 8.876 vots, un 19,73% del cens. Paluzie va ser la candidata amb més vots, a molta diferència del segon, Antonio Baños i Montse Soler. En declaracions a aquest diari després de fer-se públics els resultats, Paluzie es va mostrar satisfeta i va assegurar sentir-se còmode amb el nou secretariat nacional, que va definir com a "molt transversal" amb secretaris independents i no ubicats en cap sector o partit.La cúpula i el secretariat tindran entre els reptes principals definir l'estratègia de l'entitat i el paper que vol tenir en el moviment independentista, mancat de rumb des de la tardor de 2017. Sota el mandat de Paluzie, l'entitat ha deixat clar que cal apostar per la via unilateral, tot i que això no s'ha traduït en fets, i ha donat suport a candidatures electorals a les municipals. Està clar que la via Paluzie s'allunya de l'estratègia d'ERC dels últims mesos, partidària de pactar amb el govern del PSOE i Podem i eixamplar la base per fer "inevitable" el referèndum. JxCat i la CUP no han descartat formalment la via unilateral, però tampoc han traduït aquesta voluntat en res concret.

