Bayer instal·la el servei de logística mundial a Sant Joan Despí i contractarà 100 persones

El centre d'excel·lència de Bayer a Sant Joan Despí (Barcelona) contractarà més de 100 empleats el 2020, després d'assumir noves competències per al seu servei global, segons va informar en un comunicat el passat dijous.El Centre d'Excel·lència de Barcelona serà el responsable de coordinar les activitats de gestió de la cadena de subministrament per a l'organització internacional i la regió d'Europa, Orient Mitjà i Àfrica. Amb una plantilla de prop 600 persones en l'actualitat, el centre buscarà contractar nous professionals "altament especialitzats".El director del Centre d'Excel·lència de Barcelona, ​​Marc Ferré, ha ressaltat que aquesta decisió de donar-los més competències "consolida" la seva posició i experiència de més de 20 anys. "Ens projecta cap a el futur, permetent-nos seguir contribuint des de Barcelona a tot el món en la transformació i digitalització de Bayer i donar resposta a les necessitats de la població en dos àmbits clau com són la salut i l'alimentació", ha defensat Ferré .

