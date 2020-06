Apple lloga 6.000 metres quadrats d'oficines al centre de Barcelona

La companyia d'Apple reforça la seva presència al centre de Barcelona amb el lloguer de 6.000 metres quadrats d'oficines al passeig de Gràcia número 2, just a la cantonada de la plaça Catalunya. Aquesta operació és l'arrendament més gran que s'ha fet a la ciutat des que va començar la pandèmia.L'edifici on s'instal·larà la companyia nord americana és el Palau Pons i Pascual, que en el passat havia estat la seu de les oficines de l'asseguradora Catalana Occidente, segons explica La Vanguardia . L'immoble està a tocar de la plaça Catalunya, compta amb sis plantes, una superfície global de 9.300 metres quadrats, un local comercial de 3.800 metres quadrats i ara, després e reformar-lo, també ha sumat 90 noves places d'aparcament.El moviment del gegant tecnològic de consolidar-se al centre de Barcelona és similar als pasos seguits a la capital espanyola on també ha instal·lat la seva botiga principal a la Porta del Sol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor