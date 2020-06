Sanitat suma 7 morts per coronavirus i 134 nous casos

Noves dades de mortalitat del coronavirus a l'estat espanyol. El Ministeri de Sanitat informa aquest dissabte de set noves defuncions per la Covid-19 en les últimes vint-i-quatre hores, a més de comptabilitzar 134 nous positius, confirmats per una prova PCR. Les xifres totals a l'Estat augmenten en 28.322 morts des de l'inici de la pandèmia i 245.938 contagiats a tot el territori.Sanitat també informa que en l'última setmana han mort 36 persones per coronavirus, comptabilitzant 5 persones a Catalunya. Deu comunitats autònomes no han presentat cap defunció en tot aquest temps: les Illes Balears, Cantàbria, les Illes Canàries, la Rioja, Ceuta, Extremadura, Melilla, Múrcia i Navarra.Els casos diagnosticats amb data d'inici dels símptomes en els últims set dies s'eleven a 215 i pel que fa als confirmats en les últimes dues setmanes es comptabilitzen un total de 706. Els dos territoris que segueixen reportant més casos són Madrid (45) i Catalunya (24).

