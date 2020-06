FOTOS Així es viu el primer cap de setmana sense restriccions a la Costa Daurada

Una de les platges de Cambrils, aquest cap de setmana Foto: ACN

L'hotel Best Marítim va obrir divendres i aquest dissabte al matí arribaven molts dels seus primers clients. És un dels pocs establiments hotelers oberts a la Costa Daurada. El 25% dels hotels, que pertanyen a l'Associació hotelera Salou-Cambrils-la Pineda, reobriran a partir de dilluns, mentre que un altre 25% a principis de juliol. Això suposarà que aquest estiu s'haurà reobert el 50% del parc hoteler de Salou, Cambrils i la Pineda, el que representa aproximadament un 35% de la capacitat d'habitacions.Segons el portaveu de la FEHT, Xavier Guardià, la gran majoria dels establiments de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre són hotels grans que necessiten molts clients "perquè els surtin els números". "Pensem que no hi haurà un moviment turístic extraordinari, perquè l'únic que es pot moure en aquests moments és el mercat català", ha argumentat.Tot i que aquest cap de setmana no s'han registrat moltes reserves, Guardià ha assenyalat que s'ha despertat l'interès dels mercats per conèixer la situació d'aquesta zona turística. "Fa tres setmanes no preguntava ningú, ara ja ho comencen a fer i, a vegades, es converteix en reserva". Amb tot, el portaveu ha subratllat que ara es triga el triple de temps per obtenir-la.En Santi Torres i la seva parella s'han allotjat a l'hotel Best Marítim perquè volen visitar la zona i buscar un apartament per passar-hi les vacances al mes d'agost. Ells són d'Igualada, treballen en el sector de l'alimentació, repartint àpats a domicili, i han volgut desconnectar de la situació viscuda a la Conca d'Òdena. També han optat per relaxar-se la família de l'Olga aprofitant l'últim cap de setmana que tenen de vacances. "Volíem estar tranquils i ho hem aconseguit. Hi ha poquíssima gent i és un plaer perquè a l'estiu hi ha molta gent", ha expressat.A la piscina del mateix establiment hoteler, l'Amparo Aguilar, de València i la seva parella de Lleida, l'Antonio Ordóñez, han afirmat que tenien unes "ganes boges" de trepitjar Cambrils. A més, han destacat que passaran l'estada amb molta prudència i sempre portant les mascaretes. "Necessitava veure el mar i torna a recordar el passeig. La meva parella m'ha concedit el desig", ha assenyalat.Les platges de Cambrils s'han omplert de banyistes que han aprofitat que s'han aixecat els núvols de primera hora d'aquest matí. La Júlia i en Ramon, dos joves de Lleida i que disposen d'una segona residència al municipi, s'han relaxat a la platja del Prat d'en Forès, a tocar del Club Nàutic. "Estem molt contents, teníem moltes ganes de venir. Ho tenim tan a prop i a la vegada tant a lluny que a la primera que s'ha pogut hem pujat", han confessat. La majoria dels turistes consultats per l'ACN han explicat que durant aquest cap de setmana gaudiran de la gastronomia de la zona i dels banys i passejos per les platges.El portaveu de la FEHT ha recordat que la meitat dels turistes que rep la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre són nacionals i l'altra, europeus, principalment britànics, alemanys, holandesos i russos. En una temporada normal trien el destí uns sis milions de persones i es registren 22 milions de pernoctacions. Ara, el sector espera els moviments dels mercats. "Tothom coincideix que serà una temporada molt dolenta, la majoria d'empresaris diuen que ja firmarien si poden agafar el personal i pagar-lo, així com pagar els proveïdors i cobrir les despeses. Volem oblidar el 2020 ràpidament", ha manifestat Guardià.En el mateix sentit, s'ha posicionat el portaveu de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre (Aturebre), que considera que la temporada no serà bona, malgrat que els indicadors apunten que l'ocupació serà mitjana-alta al juliol i plena a l'agost. "Des de Cap d'Any que no hem tingut a ningú. Un mes al 100% d'ocupació no vol dir que sigui un bon estiu, la temporada no s'arregla", ha completat el seu portaveu, Juanjo Bel.Des de dijous, quan es van aixecar l'estat d'alarma, els telèfons de la trentena de cases rurals ebrenques no han parat de sonar, segons Bel. "Va ser un frenesí de preguntes, de reserves, la gent ha embogit i ara en té moltes ganes", ha dit. Això s'ha traduït en un percentatge "elevat" d'ocupació la nit de la revetlla de Sant Joan.Els agents turístics argumenten que els casos positius de coronavirus a la demarcació de Tarragona hagin estat menors en comparació amb altres regions no serà significatiu a l'hora que els turistes triïn aquesta destinació. En canvi, comparteixen l'argument que es tracta d'una destinació "segura". "El poder està en el destí perquè és un destí molt fidel. Enguany la gent buscarà territoris coneguts i nosaltres ho som", ha recalcat Guardià.