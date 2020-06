Stop Mare Mortum exigeix la reubicació «urgent» de les persones migrants i sol·licitants d'asil

La plataforma Stop Mare Mortum s'ha concentrat aquest dissabte, Dia Mundial de les Persones Refugiades, davant la delegació de Govern a Barcelona per exigir la reubicació "urgent" dels migrants i sol·licitants d'asil en situació de risc, ha informat l'organització en un comunicat.També ha demanat que es posi en marxa una política migratòria i d'asil d'àmbit europeu, amb mecanismes de solidaritat i responsabilitat compartida entre els estats membres per avançar cap a un sistema d'acollida digne i que respecti els drets de totes les persones.L'acció ha comptat amb la participació d'una vintena d'activistes, que han realitzat una performance organitzada conjuntament amb la companyia de teatre Nòmades-Teatre Crític de Gràcia de Barcelona.L'entitat s'ha sumat a les concentracions convocades a la tarda d'aquest dissabte en diverses ciutats catalanes amb l'objectiu de demanar la regularització de les persones sense documentació a Espanya i polítiques migratòries.Ha recordat que, cada any, milions de persones es veuen obligades a abandonar les seves cases per unir-se a un èxode global que, en 2019, comptava amb un total de 80 milions de persones, el que suposa l'1% de la població mundial, segons xifres de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (Acnur).

