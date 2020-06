Detingut per violar i agredir una dona a qui havia tingut tancada durant mesos al País Valencià

Agents de la policia espanyola han detingut al País Valencià un home que presumptament ha tingut tancada durant diversos mesos en el seu domicili a una dona amb la qual es va casar arran d'un tracte amb la mare de la víctima perquè aquesta pogués residir a Espanya. Aparentment, aquest individu agredia a la dona sexual, física i verbalment cada dia i la retenia amb ajuda de dos familiars, també arrestats.La policia va tenir coneixement dels fets a través d'una denúncia sobre la desaparició d'una dona que portava diversos mesos en parador desconegut, segons han explicat les forces de seguretat en un comunicat.Els agents van descobrir que el seu marit la tenia tancada en un domicili en contra de la seva voluntat i que rebia diàriament agressions verbals, físiques i sexuals. Agents especialistes del grup UFAM 1 de Policia Judicial de la Comissaria Provincial d'Alacant van acudir a l'habitatge per comprovar la veracitat dels fets.Un cop allà, van trobar a una dona que estava tancada a l'interior de l'habitatge. Els agents van dissenyar un dispositiu especial en què va haver d'intervenir una dotació dels bombers d'Alacant, per a poder alliberar-la i treure-la de l'habitatge a través d'una de les finestres de pis.Un cop a dependències policials, la víctima va explicar als agents que va contraure matrimoni amb l'ara detingut feia un any per poder residir a Europa, a canvi d'uns béns que ella tenia al seu país. Segons les investigacions, la dona va arribar a Espanya per un tracte entre la seva mare i l'home, que consistia a vendre a la seva filla i donar unes terres al seu país. La víctima va acatar la decisió familiar per poder així residir legalment a Espanya.Una vegada a Espanya, es va negar a signar un poder que cedia aquests béns al detingut i des de llavors l'individu pressumptament la mantenia tancada al seu domicili sense deixar-la sortir, agredint-la física i sexualment cada dia, segons va relatar la víctima als agents.Després d'alliberar a la dona, els agents van continuar amb el dispositiu per tal de localitzar al seu agressor, que finalment va ser detingut juntament amb dos familiars seus que exercien tasques de custòdia de la víctima.La investigació va culminar amb la detenció de tres persones amb edats compreses entre els 48 i 53 anys per presumptes delictes de detenció il·legal, maltractaments i agressió sexual, entre altres. Han estat posats a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Alacant, que ha decretat la llibertat amb càrrecs per a tots els implicats.

