Ábalos rebutja la investigació al Congrés sobre González i els GAL: «Els fets ja es van jutjar i condemnar»

El secretari d'organització del PSOE i ministre de Transports, José Luis Ábalos, s'ha mostrat contrari a la creació d'una comissió d'investigació al Congrés sobre l'expresident Felipe González pels GAL, arran de la publicació d'uns documents de la CIA."No crec que sigui un motiu especial en el qual s'hagi de dedicar el Parlament. Per un fet que va passar fa anys i que ja va tenir la seva resolució judicial i les seves condemnes", ha censurat Ábalos des de Barajas."Em sembla que no és la via adequada, no és procedent", ha continuat el secretari d'organització del PSOE, que ha volgut passar de puntetes sobre el canvi de criteri de Podem en la qüestió. "Tot el món té dret a plantejar propostes, algunes molt peregrines", ha etzibat el ministre."Però la resta de formacions també poden dir que no correspon. Com a PSOE no ens sembla bé i no donarem suport a aquesta comissió d'investigació", ha insistit Ábalos. "Darrera de cada iniciativa, l'afany sovint no és només la cerca de la veritat sinó que també hi ha altres intencions com el sentit oportunista", ha conclòs el secretari d'organització del PSOE.Podem va rectificar ahir divendres i finalment votarà a favor de la comissió al Congrés per investigar el nexe entre l'expresident del govern espanyol Felipe González i els GAL. Així ho ha anunciat el portaveu de la formació lila, Pablo Echenique, després de 24 hores de xoc intern entre dirigents del partit , especialment els d'Euskadi, i també dels comuns, que ja van advertir aquest dijous que votarien a favor de tot instrument de "transparència".

