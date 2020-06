Felip VI presidirà l'homenatge d'Estat a les víctimes del coronavirus el 16 de juliol

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte en l'última compareixença de l'estat d'alarma que Felip VI presidirà l'homenatge d'Estat als morts per coronavirus, que són prop de 30.000. L'acte, que tindrà lloc el 16 de juliol, servirà també per agrair la tasca dels servidors públics que han estat a primera línia durant les setmanes més crítiques d'emergència sanitària.



Felip VI ha fet una única compareixença pública durant l'emergència sanitària. Va ser a mitjans de març i va fer una apel·lació a la unitat d'Espanya contra el coronavirus, però va esquivar la corrupció de la Monarquia i no va fer cap referència a la decisió de renunciar a l'herència del seu pare i retirar-li l'assignació.

A la cerimònia hi seran representants de les forces parlamentàries i les institucions públiques i hi assistiran també els presidents del Consell Europeu, de la Comissió Europea, del Parlament Europeu i el director general de l’OMS. Els presidents autonòmics també hi estan convidats, tot i que el president de la Generalitat, Quim Torra, encara no ha confirmat la seva assistència.Sánchez ha comparegut aquest migdia per tancar l'estat d'alarma. A partir de demà, Espanya estarà en l'anomenada "nova normalitat". El president espanyol ha assegurat que les mesures adoptades han salvat centenars de milers de vides i ha fet una crida a la responsabilitat en la nova etapa que comença. "El virus pot tornar i ho hem d'evitar", ha advertit.De cara a futures onades del virus o noves emergències sanitàries, Sánchez ha anunciat que el govern espanyol té preparat un fons amb material sanitari essencial per fer-hi front. Per a les properes setmanes, el president espanyol ha fet una crida a la unitat i a "avançar junts". "La unitat ha salvat milers de vides", ha reblat el dirigent del PSOE.





