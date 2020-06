Retiren el gel desinfectant d'un mòdul de Brians 1 perquè se'n feien cubates

La presó de Brians 1 ha ordenat retirar el gel desinfectant del mòdul de dones, segons explica la Cadena Ser , després que enxampessin un grup d'internes fent cubates a la biblioteca del recinte.Segons la Cadena Ser, els dispensadors de gel es van instal·lar la setmana passada al centre penitenciari, tant a l'entrada dels mòduls com a la zona de cabines telefòniques, però els han hagut d'enretirar per evitar que altres dones preses els aprofitessin per ferimprovisats mesclant-los amb cola.Molts dels gels desinfectants tenen un alt grau d'alcohol, però malgrat això es desaconsella en absolut la seva ingesta i, de fet, es recomana avisar immediatament el Servei d'Informació Toxicològica o anar al metge d'urgència en cas de beure'n.Paradoxalment, informa la Ser, alguns d'aquests líquids provenen de vins o licors; tant és així que des de l'inici de l'estat d'alarma diverses destil·leries o bodegues han ofert part del seu excedent per elaborar gels hidroalcohòlics.

