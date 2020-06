Salut admet preocupació per l'augment de la incidència de casos de coronavirus en la població jove

El Departament de Salut augment "preocupació" per un increment en la incidència de casos de covi-19 entre la població més jove, concretament en la franja que va dels 15 als 29 anys. En una entrevista a TV3, el director general de Professionals de Salut, Marc Ramentol, ha dit que aquest fenomen es produeix des de finals de maig i que, tot i que els valors absoluts no són molt alts, estan preocupats per la "tendència".La taxa en aquest grup d'edat és en aquests moments de 5,8 casos per 100.000 habitants, i la resta de franges la tendència es manté a la baixa. Per que fa a les escoles, Ramentol veu "més important" aconseguir que hi hagi grups "realment impermeables" que la ratio d'alumnes per aula.Tot i que la incidència de casos està baixant de manera generalitzada a tot Catalunya, Ramentol ha mostrat preocupació per l'augment que s'està produint entre la població de 15 a 29 anys i ha apostat per fer una "comunicació intensiva" entre aquest col·lectiu en els propers dies.Ramentol ha dit no voler "criminalitzar ningú", perquè "els adolescents s'han confinat molt bé", però ha dit intuir que la manera que tenen de socialitzar-se "no lliga a vegades" amb la petició de fer-ho amb grups estables i no excessivament amplis. "Tots sabem que els joves i les adolescents tenen una manera molt específica de socialitzar-se", ha reblat.Pel que fa a les escoles, el director general de Professionals de Salut veu "molt potent" treballar amb la idea que hi hagi "grups de convivència estables", com ja va avançar aquest divendres el conseller d'Educació, Josep Bargalló. Per Ramentol, "és més important que aquests grups siguin realment impermeables i que estiguin protegits de l'entorn, que no pas el número de persones que integren el grup", sempre que aquest número permeti "una certa capacitat de control del grup i una mínima distància entre persones".Aquests grups, amb un tutor, compartirien tot l'itinerari dins de l'escola, fent junts les classes, el pati, el menjador, les entrades i les sortides, segons ha explicat Ramentol. Sobre si s'ha decidit dividir grups o bé mantenir la ràtio de 25 alumnes per aula, Ramentol ha dit que la decisió no està tancada.Ramentol també ha considerat que prendre la temperatura als nens abans d'entrar a l'escola és "una recomanació que no gaudeix d'una gran evidència", perquè la febre és "fàcilment emmascarable" i no necessàriament tots els nens amb coronavirus desenvolupen aquest símptoma. Per això, creu que "no seria una bona recomanació" situar el control de temperatura a l'entrada com la "principal mesura de control".El director general de Professionals de Salut ha afegit que els infants són un col·lectiu "amb un perfil d'afectació clínica molt lleu de la infecció" i que, tenint en compte això, s'haurà de buscar "la màxima normalitat pel que fa a les pràctiques educatives, amb el manteniment de mesures de protecció".

