Catalunya suma 11 nous morts per coronavirus

Catalunya manté estable la detecció dels nous positius per coronavirus, en la darreres hores se n'han notificat 117 nous, xifra una mica més baixa que ahir (154). Mentre que pel que fa les defuncions Salut reporta 11 nous casos. El total s'eleva a 70.333 nous positius confirmats i 12.506 morts des de l'inici de la padèmia.De les defuncions 6.827 han estat a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.091 a una residència i 793 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació.Un total de 4.126 persones han estat ingressades de gravetat i actualment en són 62. Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 39.287 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor