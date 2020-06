La vacunació de la grip s'avançarà per combatre la «segona onada» del coronavirus

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat aquest dissabte que la campanya de la vacunació de la grip s'avançarà aquest any a principis d'octubre "com a molt tard" . En una entrevista a RAC1, Vergés ha dit, ja que la Covid-19 i la grip tenen "els mateixos factors", caldrà "insistir" en la vacunació per "discriminar bé".Salut no té sobre la taula que la vacuna de la grip sigui obligatòria per a tota la població, però Vergés creu que és preferible tenir millors taxes de vacunació en la gent vulnerable, gent gran, dones embarassades i també entre els professionals sanitaris. D'altra banda, la consellera ha explicat que algunes regions sanitàries, com la de Tarragona, agruparan pacients de Covid-19 en determinats centres.Vergés ha explicat que treballen amb un escenari de futur en què hi tornen a haver "molts casos", tot i que amb una gravetat "molt diferent", i que s'estan preparant per quan arribi aquest moment. El repte, ha afegit, és "poder fer front a aquesta nova onada sense haver de recórrer al confinament total", més enllà que sí que n'hi pugui haver en algun lloc per un brot concret. En aquests moments, ha explicat que tenen alguns brots detectats a les regions de Lleida i Girona, però que estan "localitzats" i que no li preocupen "gens".En el moment que arribi aquesta "segona onada", Vergés ha dit que la gent gran seran "les primers que tindran una crida", i ha explicat que la campanya de vacunació de la grip s'avançarà per aconseguir "discriminar bé" aquest virus de la Covid-19. Si habitualment, la campanya de vacunació es fa a mitjans o finals d'octubre, Salut preveu avançar-la a principis d'octubre "com a molt tard".D'altra banda, la consellera ha explicat que les diferents regions sanitàries s'estan plantejant que no tots els centres tinguin pacients de coronavirus, i concentrar-los així en centres determinats. "S'estan fent plans per decidir la millor manera de fer-ho, combinant activitat covid i activitat no-Covid", ha dit.Vergés, de fet, ha concretat que a la regió sanitària de Tarragona ja han pres la decisió que els pacients de coronavirus estiguin als hospitals Joan XXIII de la ciutat de Tarragona i al Sant Joan de Reus, i que la resta d'hospitals quedin "alliberats" i puguin fer una altra activitat. De fet, creu que com "més agrupats" estiguin els pacients, hi haurà "més aprenentatge" per part dels professionals i "millor gestió" de la resta d'activitat.Tot i això, ha remarcat que aquest model no serà igual a tot el país, i que dependrà de les característiques de cada territori i de factors com la "llunyania" i de la "capacitat instal·lada" que hi hagi.Pel que fa a les residències de gent gran, Vergés ha dit que aquest és el "punt més feble" i que és on caldrà "vigilar més i ser més restrictius". Per això, ha dit que caldrà veure "de quina forma segura els residents poden fer al màxim vida normal". En aquest sentit, ha explicat que s'estan fent diverses reunions per analitzar de quina manera els residents poden sortir dels centres.

