Es dispara el nombre de banyistes a la Costa Brava després de l'entrada a l'etapa de represa

Les bones temperatures i l'entrada a l'etapa de represa ha provocat un augment "significatiu" de banyistes a les platges de la Costa Brava. En el primer cap de setmana d'estiu, les carreteres que donen accés al litoral gironí com la C-66 o la C-35 han vist com el nombre de vehicles s'incrementava considerablement respecte a la setmana passada. I és que l'aixecament de la restricció de mobilitat ha portat a molts ciutadans de segones residències a les platges, però també a aquells que han anat a passar-hi el dia. En localitats com Calella de Palafrugell, Llafranc o Platja d'Aro, és la Policia Local l'encarregada de controlar l'aforament, ja que encara no han començat a treballar les persones encarregades d'aquesta feina.

