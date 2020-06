Alba Vergés: «Sabent el que sabem ara, tancar les escoles no hauria estat el primer»

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha afirmat aquest dissabte en una entrevista al Via lliure de RAC1 que, en cas d’haver-hi un rebrot de coronavirus, tancar les escoles no seria una de les primeres decisions que prendria el Govern. "Sabent el que sabem ara, tancar les escoles no hauria estat el primer", ha dit, i ha afegit que "en aquells moments, els experts van considerar que era una mesura lògica".Els nens, ha explicat la consellera, no són vulnerables al virus, i les escoles són espais molt segurs, tot i que els professors sí que han de prendre mesures.Davant d’un possible rebrot, el repte del Govern és combatre’l amb mesures de distanciament, perquè no faci falta confinar totalment la gent a casa seva. "Comptem que tornarem a tenir molts casos i d’una gravetat diferent a la d’ara", ha dit Vergés. En aquest sentit, la titular de Salut ha explicat que les persones de risc sí que es confinarien en cas de rebrot, i especialment si coincideix amb la grip: "tenim l’ull posat a la gent més vulnerable, les residències i els hospitals", ha afirmat.A banda d’això, Alba Vergés també ha explicat que en diverses regions sanitàries s’està plantejant que els pacients de coronavirus s’estiguin en centres específics, i així poder comptabilitzar els que estan malalts i els que no.Pel que fa a l’entrada de Catalunya a la nova "etapa de represa" , a la qual el govern espanyol es refereix com a "nova normalitat", la consellera de Salut ha explicat que "hi ha diferència entre ‘nova normalitat’ i ‘represa’: el que volíem era donar un missatge positiu". Vergés també ha remarcat que els elements de protecció, com la distància, les mesures higièniques i les mascaretes, "han vingut per quedar-se". Respecte al turisme , la consellera ha reconegut que s’han de prendre precaucions i tenir els espais molt preparats. "Obrir-nos al turisme ens pot portar casos, i per això els llocs turístics han de fer complir les mesures de seguretat", ha dit, a més d’afirmar que estan treballant per habilitar espais de quarantena per a turistes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor