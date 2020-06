Iceta adverteix el Govern que està «en temps de descompte»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dissabte que Catalunya està "en temps de descompte" pel que fa a les eleccions i ha reclamat "un canvi que comporti diàleg, consens i grans acords". En la inauguració del Congrés de la Federació del PSC del Barcelonès Nord, Iceta ha argumentat que els pròxims mesos precisen "d'unitat política, estabilitat i un rumb clar, i no un rumb de col·lisió" i ha destacat que la formació que lidera està "preparada", amb ell disposat a encapçalar la candidatura, per a iniciar un "bon govern". D'altra banda, ha reivindicat que l'executiu espanyol "ha ofert una gran oportunitat de poder canviar les coses tots junts" mitjançant el diàleg amb Catalunya i "recuperar el camí del seny".El líder dels socialistes catalans ha criticat que el president del Govern, Quim Torra, no hagi explicat quan convocarà les eleccions, tot i que es va prometre a fer-ho un cop aprovats els pressupostos. Ha carregat per l'executiu de JxCat i ERC "desbordat, desnortat i dividit, tres coses que cada dia es fa més i més evidents, amb uns socis que no es posen d'acord ni tan sols sobre si cal o no convocar eleccions i quan fer-les". Per a Iceta, la cita electoral serà "ben aviat".A l'espera que es concreti quan se celebra la segona trobada de la taula de diàleg entre governs, Iceta ha destacat que l'executiu de Pedro Sánchez ha ofert "poder canviar les coses tots junts i recuperar el camí de l'entesa per superar una situació bloquejada". "El compromís socialista és el diàleg, la reconciliació i la concòrdia i no ens cansarem mai de dir-ho i treballar en aquesta direcció", ha continuat. Amb tot, ha admès que ara la prioritat és la lluita contra la pandèmia i la reconstrucció social. Per això creu que fa falta "màxima unitat i col·laboració entre forces i administracions".Iceta també ha realçat la feina feta des dels ajuntaments durant la pandèmia, "malgrat la manca d'ajuda i directius clares en la tasca de cobrir les necessitats bàsiques dels més vulnerables, com les beques menjador o l'atenció a la gent gran". "Ha funcionat gràcies al treball incansable dels alcaldes", ha assegurat el líder del PSC. També ha destacat la feina dels socialistes a Badalona, després que Àlex Pastor dimitís com a alcalde en ser detingut per conduir begut durant el confinament: "Tot i que hem patit recentment un problema greu, un sotrac, no ha impedit treballar pels interessos de la gent de Badalona, des de l'oposició i construint una alternativa socialista", ha afegit.

