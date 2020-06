Dos horas en #TheLastofUsPartII me han dolido más que cualquier relación tóxica. Rabia, impotencia, desolación, tristeza...



¿Y dicen que faltan otras veinte?

Ya llévame contigo, Joel. pic.twitter.com/jpNGVZa2Yz — Carlos A. Estrada (@CharlieEc666) June 19, 2020

Després de set anys, ha arribat la segona part de la saga The last of us, un videojoc que els portals especialitzats han arribat a qualificar com “el darrer gran joc” de la PlayStation 4.Una evolució del personatge principal, Ellie, que fa certa esgarrifança, violència més extrema que en la primera part del joc, molts detalls dins de la linealitat… i un gir de la trama inesperat per a molts jugadors, que així ho han expressat a través de les xarxes socials en les primeres hores de joc. Alerta, spoilers.

