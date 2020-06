Sánchez tanca l'estat d'alarma: «La unitat ha salvat milers de vides»

La unitat com a punt i final per un estat d'alarma que s'ha perllongat durant gairebé 100 dies. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha fet la seva última compareixença durant l'estat d'excepcionalitat utilitzant el mateix leitmotiv que ha anat repetint al llarg d'aquest tres mesos d'ença que el 14 de març va decretar el confinament. "La unitat ha salvat milers de vides", ha assegurat el cap de l'executiu.En poques hores tot el territori espanyol entrarà en l'anomenada "nova normalitat" i Sánchez ha insistit en què cal mantenir les mesures de seguretat i higiene. Malgrat es tornin a obrir fronteres i terrasses, el risc continua. "El virus pot tornar i sacsejar-nos en una segona onada", ha advertit el cap de l'executiu. És per això que també ha anunciat la creació d'una reserva de material essencial per a futures emergències sanitàries i davant d'un possible rebrot a la tardor.Més enllà dels agraïments a tots els professionals sanitaris que han estat a primera línia per atendre a la ciutadania, Sánchez també ha volgut recordar els milers de persones que han perdut la vida durant la pandèmia. De cara a l'homenatge a les víctimes que es farà el proper 16 de juliol ja ha anunciat que estarà presidit pel rei Felip VI. Davant la nova etapa de recuperació després dels estralls causats pel virus en el teixit econòmic espanyol, especialment pel que fa al sector automobilístic i del turisme, el president espanyol ha dipositat bona part de les seves esperances en Europa i ha demanat no repetir els "errors" del 2008. "La insolidaritat no activa res", ha assegurat Sánchez en una clara a al·lusió a les reticències dels països el nord pel que fa a les ajudes econòmiques.A partir de la mitjanit s'entrarà en la "nova normalitat" però amb un ull sobre l'evolució de les xifres, especialment en en la detecció dels contagis per evitar una nova crisi sanitària com dels darrers mesos. Sobretot en els darrers brots que s'han detectat i que, per ara, s'han aïlla a temps. Aquest divendres es van actualitzar les defuncions després de dues setmanes congelades i el resultat és que els tres mesos de pandèmia han deixat a Espanya prop de 30.000 morts. Tot i que el forat negre continua sent el de les residències, on el Ministeri de Sanitat, Salvador Illa, encara no és capaç de xifrar quanta gent hi ha mort.Els reptes a partir d'ara, amb la pressió als hospitals i les UCI a uns nivells normals després de setmanes al límit del col·lapse, és evitar que es descontroli la transmissió. El risc hi és, tot i que el sistema de vigilància, insisteix el govern espanyol, funciona i està preparat per detectar i controlar els positius i els contactes de risc. A les portes de la revetlla de Sant Joan, després de 100 dies d'estat d'alarma, la recepta continua sent la del primer dia: distància de seguretat, mascareta, rentat de mans sovint, i higiene estricte als espais públics i privats.

