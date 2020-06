VÍDEO Intervingudes 19.000 mascaretes amb certificats falsos que es venien a través de Whatsapp

Agents del Servei de Protecció a la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil han intervingut a Collbató prop de 19.000 mascaretes que s’oferien per Whatsapp amb un certificat de qualitat falsificat, a més de 1.526 litres de gel desinfectant sense registre sanitari i amb irregularitats en l’etiquetatge.Els productes s’oferien a nombrosos clients per part d’una empresa que havia obtingut els contactes a través d’una empresa de distribució d’electrodomèstics, l'activitat professional dels investigats.S'investiguen tres persones, residents a Barcelona i Tarragona, com a presumptes autors de delictes contra la salut pública i falsedat documental.

