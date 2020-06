FOTOS Olot innova amb concerts des dels cotxes

Un concert sense altaveus? I sense cadires o butaques des d'on veure'ls? Olot Cultura ho ha resolt aquest cap de setmana –en l'àmbit dels " Encontres a la segona fase" – amb quatre propostes: dues aquesta nit de divendres per al públic adolescent i dues més aquest dissabte a la tarda per a la família, amb els anomenats "autoconcerts" a l'antiga estació de tren, en què els espectadors no sentiran la música per cap altaveu sinó directament a la ràdio del seu vehicle (sigui des del cotxe, la moto o la bicicleta amb què hi acudeixin).Els concerts, doncs, no estaran amplificats i s’emetran en directe a través d’una freqüència que caldrà sintonitzar a la ràdio del vehicle.Una iniciativa que just en el transcurs del ple de l'Ajuntament d'aquest dijous el batlle de la ciutat, Pep Berga, ha qualificat de "pionera" i amb dos objectius ben clars: ajudar a facturar a tothom qui treballa per la cultura a la comarca i "començar a retrobar-nos amb aquesta nova normalitat, encara que sigui controlada".Aquest divendres, doncs, a les deu del vespre arrencarà l'autoconcert amb Relat i Kozama.Kozama neix de la banda Hora de Joglar, un grup amb sis anys de carrera i dos discos, on ara se sumen nous components, que destaca per la presència de dues veus, una de masculina i una altra de femenina, i que pretén portar la seva proposta uns passos més enllà. Aquest 2020 han publicat el seu debut discogràfic, Neon Candle.Relat —reggae, dub, trap, hip-hop i dancehall— són els hereus del grup Tortellinis i han entrat a l’escena musical del país amb molta intensitat: han estat finalistes al Sona9, han rebut el Premi Cases de la Música, han guanyat els premis populars de La Cançó de Salitja i l’Inèdit de Llambrilles, han fet concerts al Mercat de Música Viva de Vic, a La Mercè i a sales com La Platea de Girona, La Cabra de Vic o El Torín d’Olot, i han publicat tres senzills amb el segell Halley Supernova.L'autoconcert de dissabte, a les sis de la tarda, serà, també, un doble concert en aquest cas per al públic familiar, amb l’espectacle Pop per Xics de la banda Superherois i El Pot Petit.Els Superherois són un grup musical per a tota la família, modern i actual, que amb un repertori de temes propis presentaran un superheroi bastant atípic que descobreix uns superpoders molt especials.En Pau i la Jana, acompanyats de la Melmelada Band i dels personatges que viuen dins El Pot Petit, portaran, en un concert molt especial, les cançons dels seus tres discos: Canta amb El Pot Petit, Ritmes i rialles i A l’aventura!.Les entrades es poden adquirir fins una hora abans al web d'Olot Cultura

