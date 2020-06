Clatellada de Piqué a un periodista de «El Chiringuito»: «T'has passat de la ratlla»

Te has pasado de la raya — Gerard Piqué (@3gerardpique) June 20, 2020

Clatellada de Gerard Piqué a un dels periodistes del programa esportiu "El Chiringuito" per una piulada sobre unes declaracions fetes en aquest mateix programa sobre les previsions de la Lliga.El futbolista havia augurat que seria molt difícil guanyar-la, a la qual cosa el reporter Edu Aguirre va citar la notícia dient que "s'ha de venir plorat de casa". A la qual cosa el blaugrana no s'ha estat de respondre-li: "T'has passat de la ratlla". Una frase amb un clar doble sentit.

