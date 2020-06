El Col·legi d'Advocats convida el fiscal de l'1-O i provoca un terratrèmol a l'entitat

Una entitat com l'ICAB és moltes coses, també les persones a qui convida.

El Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), que dirigeix la degana Maria Eugènia Gay, celebra el Vè Congrés de l'Advocacia i prepara un seguit d'actes que vol que siguin lluïts. El que és segur és que algun d'ells generarà expectació. El proper 3 de juliol el principal convidat serà el fiscal Javier Zaragoza , que dissertarà telemàticament sobre "La rellevància constitucional del ministeri fiscal". Zaragoza estaràa companyat per representants del sector més conservador de l'ICAB. El presentarà José María Fuster-Fabra i intervindran també Miguel Capuz, president de la Secció de Dret Penal, Francisco Chamorro i Eloy Moreno, de la Secció de Dret Constitucional.La decisió de convidar el fiscal de l'1-O ha generat "estupor i indignació" en un ampli sector de la institució, segons han explicat afonts col·legials. La interpretació que es fa és que es vol "blanquejar" la figura del fiscal, que va mantenir fins al final la tesi de rebel·lió contra els processats de l'1-O, posició que no va acceptar el Tribunal Suprem.Una col·legiada no alineada amb cap de les sensibilitats de l'ICAB ha manifestat la seva "sorpresa" per l'actitud de la degana Gay, ja que portar en aquests moments algú com Zaragoza delata, més que unes simpaties determinades, "una manca de sensibilitat i de llestesa pel que té de provocativa".La gestió de Maria Eugènia Gay ha estat sotmesa a la crítica d'una part de l'ICAB per la seva actitud durant el procés, en què la seva junta ha protagonitzat episodis si més no controvertits, com la sessió amb el president del Parlament, Roger Torrent , on alguns col·legiats i membres de la junta van interrompre de mala manera el discurs de Torrent, davant l'actitud feble i desconcertada de la degana. En aquest temps s'ha produït alguna enganxada entre la junta i la Comissió de Defensa per la manca de posicionament de l'ICAB davant la judicialització de la política.En el moment més dur del procés, el col·legi es va decantar molt acríticament en favor de les posicions de l'Estat . La política de gestos ha estat molt clara i l'entitat ha acollit actes de tipus unionista, com una conferència d'Alfonso Guerra, i ha rebut amb tots els honors l'aleshores fiscal general Maza. En alguna assemblea fins i tot s'han escoltat veus contra l'ajut que històricament atorga l'ICAB a entitats com Òmnium Cultural.

