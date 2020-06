La xarxa esclata contra Abascal per carregar contra una campanya LGTBI de Correus: «Govern criminal!»

No hay dinero para respiradores, ni para ERTEs.



¡Gobierno criminal! pic.twitter.com/vQAvnNJr8M — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) June 19, 2020

Cierto, ese dinero se podía recuperar del mantenimiento anual de las 5 banderas que hay por meteo cuadrado en Madrid.😛 pic.twitter.com/EN890y9a7G — 𝖠𝗅𝗏𝖺𝗋𝗂𝗍𝗈† (@Alvvaritox) June 19, 2020

Que te importan a ti mucho los ERTE.



Claro que sí, guapi.https://t.co/ZW4d2Go0OD — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) June 19, 2020

Santiago Abascal, líder del partit d'ultradreta Vox, ha tornat a protagonitzar una sonada polèmica homofòbica a les xarxes socials. Arran de la campanya en suport del Dia de l'Orgull que ha organitzat Correus -on diverses furgonetes han estat decorades amb la bandera de l'Arc de Sant Martí-, Abascal ha ironitzat de manera contundent: "No hi ha diners per a respiradors ni per a ERTOs".El president de Vox ha sentenciat de manera molt crua, assenyalant l'executiu de Pedro Sánchez amb un embat: "Govern criminal!". La resposta de la xarxa ha estat contundent, assenyalant la demagògia de la piulada d'Abascal.

