Acord per a l'ampliació provisional del CAP Passeig de Sant Joan a Barcelona

La plataforma Nou CAP Passeig de Sant Joan Ja ha tancat un acord amb l'Ajuntament de Barcelona i el Servei Català de la Salut (CatSalut) per ampliar provisionalment l'ambulatori -situat al barri del Fort Pienc- en un solar del carrer Ali Bei, enganxat a la sortida d'emergència del centre, segons han confirmat fonts del Departament de Salut aFins ara l'atenció primària al Fort Pienc estava dividida en dos CAP coordinats pel mateix equip. L'epidèmia de coronavirus, però, ha obligat a tancar el CAP Carles I del carrer Marina, ja que no reuneix els requisits per garantir la prevenció del virus. L'ampliació en mòduls al carrer Ali Bei evitarà que els treballadors del CAP Carles I s'hagin de traslladar al CAP Passeig de Sant Joan.L'equip d'atenció primària, doncs, es reunificarà per treballar alhora a l'actual CAP Passeig de Sant Joan i als mòduls prefabricats que Salut i Ajuntament preveuen instal·lar. Fonts de la plataforma asseguren que ja han traslladat a les administracions la voluntat que les instal·lacions del solar estiguin habilitades el setembre o l'octubre.L'acord arriba després que aquesta setmana els treballadors hagin iniciat mobilitzacions per demanar una solució ràpida i provisional als problemes d'espai del CAP, i també celeritat en el trasllat a la seva ubicació definitiva, a l'encreuament del carrer Nàpols i la Gran Via.De fet, la plataforma manté per a dilluns la convocatòria diària de les dues de la tarda per reclamar el nou ambulatori a les administracions.

