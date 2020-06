El CAP Gòtic dona més marge a Salut i l'Ajuntament per trobar una nova ubicació i no tancarà

El CAP Gòtic de Barcelona obrirà dilluns les seves portes i no complirà l'amenaça de cessar l'activitat. Els treballadors donen més marge a Salut i l'Ajuntament de Barcelona per trobar una nova ubicació per al centre d'atenció primària. Així ho han decidit aquest divendres després de reunir-se amb l'Ajuntament.Fonts presents a la trobada expliquen aque el consistori ha posat dues opcions sobre la taula com a solucions provisionals. La primera és la d'instal·lar mòduls prefabricats a la plaça Joaquim Xirgau, davant de l'ambulatori, com reclama la plataforma CAP Gòtic Nou Ja, integrada per treballadors i veïns. La segona, ocupar un local comercial en una planta baixa d'un edifici de la plaça de la Mercè.La plataforma continua defensant l'opció dels mòduls amb l'argument que la proximitat amb el CAP actual facilitaria la feina i la coordinació dels treballadors. Fonts de la plataforma expliquen que si han decidit no complir l'amenaça de no obrir el CAP dilluns és perquè han sortit de la reunió amb el convenciment que l'Ajuntament treballarà per fer realitat aquesta opció.Treballadors i veïns també reclamen a les administracions que accelerin la cerca d'un emplaçament definitiu per al CAP, després d'haver plantejat l'antiga Foneria de Canons, l'edifici annex a Correus i la comissaria de la via Laietana.Tot i l'acostament de postures amb l'Ajuntament, la plataforma assegura que mantindrà el calendari de mobilitzacions previst, en alguns casos conjuntament amb altres CAP de la ciutat, com el de Passeig de Sant Joan.

