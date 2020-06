Els catalans fa més d'un mes que reclamaven el retorn de competències... però el CIS ho amagava

La Generalitat ha recuperat aquest dijous les competències per fer front al coronavirus, en passar a fase 3 les regions que encara no ho havien fet, entrant així tot el país a "l'etapa de represa" . El Govern i les forces independentistes ho reclamaven des del mateix moment de centralització de competències, però la ciutadania catalana també ho defensava, com a mínim des de principis de maig, segons una enquesta del CIS... que fins ara no permetia accedir a aquestes dades.Es tracta del baròmetre de maig de l'ens demoscòpic estatal, que preguntava per segon cop quina era l'administració que havia de tenir les competències per lluitar contra el coronavirus. Els resultats reflectien que el comandament únic patia una davallada del suport de més de 17 punts respecte l'abril , tot i que mantenia un suport a nivell estatal d'un 55,9% d'enquestats a favor de la gestió del govern espanyol i un 36,6%, de les competències autonòmiques.Tot i això, el CIS no permetia consultar els resultats per territoris. Ja ho impedia el baròmetre d'abril i ha tornat a fer-ho el de juny, ja que, en tractar-se d'un avançament, només oferia dades creuades per algunes variables com el sexe, l'edat, el nivell d'estudis, el record de vot o la classe social. No és l'habitual, ja que els anteriors baròmetre permetien consultar els resultats també creuats per territori, essent aquesta l'única variable eliminada en els avançaments d'enquestes del CIS durant la pandèmia.A causa d'això, no s'ha pogut consultar la percepció de la ciutadania de cada autonomia en aspectes tan rellevants com qui hauria de gestionar la crisi, fins que no es penjaven els resultats definitius, amb les microdades descarregables, amb un retard mínim d'un mes. I això ha ocorregut finalment aquesta setmana. Quin és el resultat? Que el País Basc i Catalunya són els únics territoris on la majoria dels enquestats afirmen que és el govern autonòmic qui hauria de gestionar la lluita contra la pandèmia.En el cas català, un 51,4% de les persones ho defensen, per un 40,8% que prefereix la gestió centralitzada al govern espanyol [veure gràfic inicial]. Són dades, en tot cas, sense ponderar i amb una mostra de 584 enquestats -entre el 4 i el 13 de maig- que podria ser esbiaixada. Segons el record de vot de les últimes eleccions estatals, de fet, el PSC seria la primera opció, per davant d'ERC, que va ser qui va guanyar, així que l'aval a les competències per a la Generalitat podria ser superior.Per electorats, els de forces unionistes defensarien la gestió des del govern espanyol, els de partits independentistes la voldrien per a Catalunya, i els votants dels comuns estarien dividits, com els abstencionistes i els que van optar per altres opcions de vot.En un primer moment, però, els catalans ja veien bé la recentralització. En el baròmetre d'abril, els percentatges eren oposats respecte aquesta qüestió als de maig, ja que un 52,4% d'enquestats a Catalunya defensava la gestió des del govern espanyol i només un 43,7% reclamava el retorn de competències.En tot cas, la percepció negativa de les decisions de la Moncloa hauria pogut afavorir el canvi d'opinió tan ràpid. I és que una enquesta del Parlament Europeu apunta que la gestió del govern espanyol és la que menys suports ha sumat de tota la Unió Europea , mentre que el CEO també va assenyalar que els catalans confiaven més en el criteri de la Generalitat . En el baròmetre de juny, no s'ha tornat a preguntar per aquesta qüestió.

