Samantha Gilabert: «Mai deixaré de banda la lluita per la nostra llengua ni el feminisme»

Clara, directa i sense pèls a la llengua. La Samantha Gilabert, concursant d'Operación Triunfo 2020, defensa estoicament el català, la seva llengua, la qual considera que viu "en una situació molt complicada". "Mai deixaré de banda la lluita feminista o la lluita per defensar la nostra llengua. Crec que no és normal tenir problemes per defensar aquestes coses", ha reblat aquest divendres a la tarda en una conversa amba través de l'Instagram Live. La cantant de Beniarrés, al País Valencià, ha carregat contra la catalanofòbia, sobretot en termes lingüístics, assegurant que "creia que ja no existia, però no és així"."Creia que la fòbia a la nostra llengua ja no existia, i ara va i no ens deixen parlar en català entre administracions", ha explicat, després de ser preguntada per la sentència del Tribunal Suprem contra l'ús del català com a llengua vehicular entre les administracions catalanes, valencianes i balears. Gilabert també ha parlat sobre les polèmiques polítiques en les quals es va veure immersa abans i durant el seu pas per, com el vídeo saludant al president Rajoy quan militava a l'assemblea de joves del Comtat o la pancarta de "presidenta dels Països Catalans"."Vaig veure titulars del tipus Samantha, la independentista sorda arran del vídeo saludant Rajoy. M'encantaria ser delegada de cultura dels Països Catalans, presidenta no, que manen molt. Però no m'afecta per res tot el que diuen en aquest aspecte". En aquest sentit ha parlat també de l'exposició mediàtica a què s'enfronta després d'haver sortit de l'Acadèmia, assegurant que està prou cansada d'haver de parlar sobre la seva vida privada.El seu futur musical està ben assegurat amb el nou contracte amb la discogràfica Música Global i ha assegurat que ja té diversos projectes, un d'ells, una nova cançó al juliol. "Hi haurà una o dues cançons en valencià també", ha explicat sobre el nou disc. La Samantha s'ha mostrat il·lusionada per tots els seguidors que s'ha trobat en sortir del programa i ha afirmat que la seva determinació passa per fer el primer concert en solitari a València. "Una col·laboració amb Lluis Llach i Manu Guix seria fantàstic" ha afegit, sobre la tria de la cançó Que tinguem sort a la primera gala del programa.Samantha també ha explicat en quina situació estan els pròxims concerts d'OT, com ha viscut adequar-se a la "nova normalitat" actual i si publicarà cap poemari.

