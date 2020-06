El tractament per la Covid-19 amb cloroquina pot provocar alteració del ritme cardíac, segons un estudi

Investigadors israelians han descrit el primer cas conegut d'una alteració del ritme cardíac potencialment mortal induïda per una teràpia amb cloroquina per la Covid-19. Per tant, recomanen que els pacients tractats amb aquesta teràpia, particularment a les dones d'edat avançada i altres persones amb risc alt d'anomalies del ritme cardíac, siguin monitorades curosament.L'estudi, que s'ha publicat a la revista Heart Rhythm, informa d'una pacient nord-americana a qui el 18 de juny de 2020 es va observar que tenia un patró d'activitat elèctrica cerebral molt anormal després d'iniciar el tractament. Això va portar-la múltiples episodis d'una arrítmia potencialment mortal, una condició que es va solucionar després de suspendre-li l'administració de cloroquina.La pacient, una dona de 84 anys amb antecedents de càncer de mama i hipertensió controlada, va ser ingressada a l'hospital amb coronavirus. Després de cinc dies de tractament amb cloroquina no es van veure canvis al seu estat clínic, però sí que es van detectar anomalies arrítmiques.​"La teràpia amb cloroquina no està exempta de riscos en pacients amb Covid-19", ha explicat l'investigador principal del Departament de Cardiologia del Centre Mèdic Sourasky Tel Aviv, Yishay Szekely, "el tractament amb cloroquina s'ha de considerar a fons i revisar-se periòdicament".

